Calciomercato Catania, Rossetti saluta e approda al Messina

Il Catania inizia a sfoltire la rosa a disposizione. Come annunciato più volte da Lucarelli saranno in 22-23 gli interpreti che completeranno la stagione da gennaio sino al termine. Un lavoro di sfoltimento che ha avuto inizio nella giornata odierna con il primo addio ufficiale, quello di Rossetti che risolve il contratto con la compagine rossazzurra e approda all'A.C.R. Messina in serie D dove sarà a disposizione del tecnico Karel Zeman per la sfida di domenica contro la Palmese.