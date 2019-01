Catania scatenato, dopo Di Piazza arriva Sarno: contratto fino al 2021

Il Catania ingaggia dal Padova l'esterno tanto invocato a gran voce dalla piazza etnea e mette a disposizione di Sottil un tassello fondamentale per il suo 4-3-3. Vincenzo Sarno è un nuovo giocatore rossazzurro e firma con il club etneo fino al 30 giugno 2021. La sessione invernale si rivela ricca di novità in casa Catania, grazie anche agli arrivi di Carriero a centrocampo e Di Piazza in zona offensiva. Un segnale chiaro alla Juve Stabia che mantiene ancora i 10 punti di vantaggio, pur avendo una gara in più e lo scontro diretto in casa degli etnei da disputare.

Tante le soluzioni a disposizione del tecnico Sottil, con almeno 2 pedine in ogni zona del campo e una rosa molto profonda. Il destino resta al momento nelle mani della Juve Stabia, ma lo sforzo compiuto dalla società rossazzurra potrebbe alla lunga rivelarsi vincente, soprattutto in vista della fase infuocata della stagione.

Sarno ha conquistato complessivamente quattro promozioni in B, una pedina con molta esperienza nella categoria e in grado di garantire il salto di qualità. L'ultima promozione quella ottenuta proprio con il Padova nel 2018, grazie al primo posto centrato nel girone A del campionato di Serie C. Stesso epilogo quello della stagione 2017 nel girone C del campionato Lega Pro, con il Foggia, e nel 2014 nel girone A, con la Virtus Entella. Nel 2012, con la Virtus Lanciano, Sarno vinse i playoff eliminando con i compagni il Siracusa in semifinale e superando il Trapani nel doppio confronto in finale, siglando complessivamente due gol e firmando un assist nelle quattro partite decisive. L’attaccante campano, approdato al settore giovanile del Torino con il titolo di enfant prodige del calcio italiano e completata la trafila nel vivaio della Roma, ha giocato anche con la Sangiovannese, il Giulianova, il Brescia, il Potenza, la Pro Patria e la Reggina. In bacheca, anche una Coppa Italia Lega Pro nel 2016, una Supercoppa di Lega Pro nel 2017 ed una Supercoppa di Serie C nel 2018.