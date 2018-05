Camminata Italiana 2018 arriva a Catania

Giovanni Malagutti, 62 anni, psicologo, criminologo e imprenditore sociale, percorrerà a piedi 11 regioni italiane, facendo tappa in 60 località per sollecitare la riflessione delle persone su aspetti che toccano la loro quotidianità. Dalla salute ai fenomeni migratori, fino alla difesa dei Diritti dei bambini. Fondatore di Alfaomega Associazione Volontari per l’assistenza di persone affette da HIV‐AIDS e presidente di Fondazione Malagutti onlus per l’accoglienza di bambini vittime di abusi e maltrattamenti, Malagutti ha deciso di mettersi in cammino per sperimentare una nuova modalità di sensibilizzazione e networking.

Lunedì 7 maggio si “Camminata Italiana” lascerà i territori calabresi per arrivare in Sicilia, iniziando da Messina. L’esperienza siciliana di protrarrà per tutta la settimana e si avrà l’occasione di conoscere le amministrazioni comunale, le associazioni e le persone delle diverse province. Mercoledì 9 maggio il dott. Malagutti sarà a Catania per proseguire nei giorni successivi verso: Palagonia, San Michele di Ganzaria, Ravanusa, Mussomeli, Villafrati, Palermo. Tutti coloro che lo desiderano potranno unirsi al percorso, anche per brevi tratti, e diventare ambasciatori di benessere, stimolatori di iniziative e progetti per la propria città. Oppure per partecipare e condividere un’esperienza unica.

“Camminata Italiana” sarà un’occasione per promuovere la riscoperta del valore delle realtà locali e dei territori; per innescare cambiamenti positivi nella società promuovendo il confronto e la creazione di reti tra enti, associazioni e cittadini.

Per chi non potrà unirsi al percorso, la possibilità di partecipare simbolicamente all’iniziativa acquistando la pettorina ufficiale sul sito www.camminataitaliana.it dove saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti giornalieri dell’avventura.