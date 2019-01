Prima prova di corsa campestre a Nicolosi, Brancato e Betta trionfano tra gli assoluti

Snervante, faticoso, ma avvincente allo stesso tempo. Il percorso tracciato all'interno della Pineta Monti Rossi di Nicolosi ha regalato una mattinata all'insegna dell'atletica leggera nella prima delle due prove di cross previste a Nicolosi. La seconda si disputerà il 10 febbraio e sarà aperta alla sola categoria dei master. Ad organizzare l'evento la società A.s.d Monti Rossi Nicolosi capitanata dal presidente Giuseppe di Mauro.

Nella categoria assoluti è Alessandro Brancato a tagliare per primo il traguardo. L'atleta lentinese però ha semplicemente chiesto di prendere parte alla gara senza far parte della classifica, avendo gareggiato per conto della società Alpi Apuane. Secondo posto conquistato da Nicola Mazzara del Cus Palermo, con Mohamed Idrissi a completare il podio. La distanza percorsa è stata di 10 km. Il tempo del primo classificato di 31 minuti e 35 secondi. Ottima prova nella categoria juniores per Wilson Marquez della Siracusa Atletica, tallonato dal compagno di squadra Zitouni piazzatosi al secondo posto.

Per la categoria donne trionfa Tatiana Betta della Podistica Messina, che chiude a 23 minuti e 15 secondi i suoi 6 Km. Tra le juniores è Angela Pagano del Cus Catania a tagliare per prima il traguardo: 4 Km in 16 minuti e 16 secondi. Buone prove anche tra i più giovani. Vincono Giuseppe Scianna e Giorgia Prazza, rispettivamente allievi maschili e femminili. Per i cadetti Federico Sammartino e Lorenza Blandi per le cadette. Russo Arianna al primo posto per la categoria ragazze, Mario Morreale ragazzi. Infine gli esordienti con Giovanni di Lorenzo a tagliare per primo il traguardo e Gloria Soresi.

Tante le società siciliane impegnate con quasi 500 atleti provenienti da tutta la Sicilia. Tra gli assoluti maschili è il Cus Palermo, seguito da Podistica Messina e Monti Rossi Nicolosi, a guidare la classifica. Al femminile guida al comando la Podistica Messina, seguita a ruota da Universitas Palermo e Atletica Scuola Lentini.