Canoa Polo, coppa Sant'Agata: vittoria della Canottieri Catania

Battuto in finale il Marina San Nicola di Palermo (allenatore Marco Maglienti) per 8-2. Una vittoria importante per i ragazzi del tecnico-giocatore Gianmarco Emanuele, che quest’anno puntano al bis in campionato e a ben figurare in Coppa Campioni