Canoa Polo, Coppa Sicilia: trionfa la Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace

Una giornata di emozioni e di grande spettacolo. Al Porticciolo di Ognina si è disputata la Coppa Sicilia 2019 di canoa polo. Manifestazione riuscita alla grande con tantissimi appassionati e tifosi presenti in uno dei luoghi più belli della città di Catania. La mattina del 10 marzo le gare eliminatorie, nel pomeriggio le finali. Il tutto grazie all’organizzazione della Polisportiva Nautica Katana del presidente Filippo Aversa in sinergia con il Comitato regionale Sicilia Federcanoa rappresentato dal vicepresidente Fabrizio Messina.

La vittoria è andata ai campioni d’Italia in carica della Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace. Il team del tecnico-giocatore Gianmarco Emanuele ha piegato, nella finalissima, lo Jomar Club Catania con il risultato di 6-3. Al terzo posto si è piazzato il Marina San Nicola Palermo A, che ha superato nella finalina di consolazione il Marina San Nicola Palermo B per 3-1.

A seguire si sono classificate Canoa Polo Ortigia, Polisportiva Nautica Katana A, Cus Catania, Gruppo Sportivo Canoa Catania, la Nazionale di Malta per la prima volta presente all’evento, Polisportiva Nautica Katana B e Sport Club Ognina. Prossimo appuntamento la Coppa Italia. Poi via al campionato nazionale di Serie A in attesa della Coppa Campioni, che a settembre si disputerà al Porto di Catania. La canoa polo entra nel vivo. E le squadre del Circolo Canoa Catania sono pronte a vivere una stagione da protagoniste.