Canoa Polo: Polisportiva Canottieri Ct Ortea Palace in testa alla classifica

Nelle acque palermitane di San Nicola L’Arena sventola alta la bandiera rossazzurra del Circolo Canoa Catania. Nella quarta giornata del campionato di Serie A maschile di canoa polo, volano la Polisportiva Canottieri Ct Ortea Palace e lo Jomar Club Catania. La prima, guidata dal tecnico-giocatore Gianmarco Emanuele, conquista la testa della classifica sorpassando i campioni in carica della Pro Scogli Chiavari. Lo Jomar di coach Salvo Messina scala la graduatoria chiudendo in terza. Entrambe sono qualificate ai play-off scudetto (Milano 20/21 luglio 2018).

Nella giornata inaugurale, la Polisportiva Canottieri Ct Ortea Palace, ha battuto per 3-2 il Club N. Marina San Nicola, per 5-4 la Trinacria e per 4-3 il Circolo Nautico Posillipo. Lo Jomar Club Catania del presidente Daniele Isabella ha piegato il Canoa Club Napoli per 4-2. Francesco Barbagallo e soci hanno poi surclassato, per 7-3, il Circolo Nautico Posillipo prima di piegare per 6-4 il Club N. Marina San Nicola. Oggi grande spettacolo nel derby tra Jomar e Polisportiva Ct Ortea Palace. Gara avvincente e combattuta fino alla fine. Successo dell’Ortea Palace con il punteggio di 5-3. Lo Jomar si è subito riscattato rifilando un perentorio 8-3 alla Trinacria. L’Ortea, invece, ha superato di misura (5-4 il finale) il Canoa Club Napoli. Jomar Club Catania vincente anche contro il Club Nautico Marina San Nicola. I ragazzi di Salvo Messina l’hanno spuntata per 8-4. Infine la Polisportiva Canottieri Ct Ortea Palace è stata fermata sul pareggio, per 5-5, dal Circ. N. Posillipo.

“Complimenti a noi e complimenti allo Jomar - afferma Edoardo Corvaia della Polisportiva Canottieri Ct Ortea Palace -. E’ stata una due giorni complessa ed importante ai fini della classifica. Lo Jomar è stato straordinario ieri conquistando ben nove punti. Oggi il derby, tra noi e loro, è stato davvero impegnativo. Siamo riusciti, comunque, a giocare bene e a conquistare la vittoria. Adesso ci aspetta l’ultimo turno della stagione regolare e poi ci concentreremo sui play-off”.

L’ultimo turno della stagione regolare si giocherà a Roma il 7 e 8 luglio. Verrà definita la griglia dei play-off scudetto, che quest’anno si disputeranno ai Navigli di Milano il 20 e 21 luglio. Polisportiva Canottieri Ct Ortea Palace e Jomar Club Catania ci saranno.