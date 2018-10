Catania raggiunto nel finale dalla Casertana: Floro Flores risponde a Curiale

Continua la striscia positiva di risultati del Catania, ma arriva un pari nel campo della Casertana dopo la rete nel finale siglata da Floro Flores. Non basta la firma di Curiale nel primo tempo e l'organizzazione difensiva mostrata per larghi tratti del match per fare bottino pieno contro una diretta concorrente per la promozione diretta.

Gli uomini di Sottil non riescono prima a fissare il risultato sul doppio vantaggio e nel finale sono destinati a rinunciare alla vittoria, riacciuffati da una Casertana mai doma.

TABELLINO CASERTANA CATANIA 1-1 (Curiale 24'; Floro Flores 90')

Casertana (3-5-2): Russo; Blondett, Lorenzini, Pinna; De Marco (73' Padovan), D’Angelo, Vacca, Santoro (60' Cigliano), Zito: Floro Flores, Castaldo

Catania (3-5-2): Pisseri; Aya, Silvestri, Esposito; Calapai (82' Ciancio), Biagianti, Lodi (71' Bucolo), G. Rizzo, Baraye; Curiale (60' Barisic), Marotta