Il Catania affronterà il Trapani, prima sfida al "Massimino"

Ancora un avversario dal girone C. Stavolta però il Catania arriva non da testa di serie. Gli etnei affronteranno il Trapani nella sfida dei quarti di playoff. Quarti si fa per dire, il derby tutto siciliano proietta infatti a quelli che saranno successivamente gli ultimi 180 minuti del mini torneo nazionale. Chi vincerà tra Catania e Trapani andrà infatti ad affrontare la vincente della sfida tra Imolese e Piacenza. In caso di passaggio del turno, il Catania andrebbe poi ad affrontare l'ultimissima sfida in casa, in data 15 giugno, secondo quanto decretato dal sorteggio odierno.

Prima c'è però da affrontare una doppia sfida avvincente. Andata al "Massimino", mercoledì 29 maggio, e ritorno in casa del Trapani, domenica 2 giugno.