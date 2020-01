Catania-Avellino, le pagelle: Mbende attento, Sarno vivace

Ecco le pagelle di Catania-Avellino. La squadra etnea riesce a vincere con il punteggio di 3-1. Decide il match un rigore concesso dal direttore di gara nelle battute finali della gara. Sarno trasforma e porta avanti gli etnei, prima di timbrare nuovamente il cartellino, siglando il definitivo 3-1. Nel primo tempo le reti erano state quelle di Zullo, per il momentaneo vantaggio degli ospiti, e Curiale.

Catania (4-2-3-1): Furlan 5,5, Calapai 6, Silvestri 6,5, Mbende 6,5, Pinto 6, Biagianti 6 (70' Vicente 6), Rizzo 6, Biondi 6 (46' Sarno 7), Curcio 6,5 (56' Mazzarani 6), Di Molfetta 6 (70' Esposito 6), Curiale 6,5 (46' Barisic 6)

Avellino (3-5-1-1): Tonti; Illanes, Zullo, Bertolo (46' Rossetti); Celjak (15' Izzillo-71' Morero), Laezza, De Marco (85' Albadoro), Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Alfageme

MiglioriToday. Curiale. Nel primo tempo è il terminale offensivo della squadra e riesce a trovare la via del gol, prima di lasciare il campo anzitempo. Al suo posto entra Barisic.

Sarno. Si prende la scena il numero 7 in un Catania che senza Curiale, uscito per infortunio, nella ripresa gioca senza una vera punta di peso. L'ingresso a gara in corso rompe l'equilibrio e regala la prima vittoria del nuovo anno.

Curcio. Non ha i 90 minuti nella gambe, ma gioca 56 minuti di ottima fattura, giocando bene tra le linee.

PeggioriToday. Furlan. Non impeccabile in occasione della rete siglata dagli ospiti. Un episodio isolato nel primo tempo per la squadra ospite bloccata prevalentemente nella propria metà campo.