Catania-Bari, le pagelle: Biagianti leader difensivo, Pinto sbaglia tutto

Ecco le pagelle di Catania-Bari. Finisce 0-0 la sfida del "Massimino". Il Catania è ordinato in campo, ma sciupa malamente le opportunità per far male alla squadra ospite. Nel primo tempo un episodio dubbio dopo il tocco di mano di Awua. L'arbitro fischia punizione dal limite.

CRONACA E COMMENTI

Catania (3-5-2): Furlan 6,5 Mbende 6,5, Silvestri 6, Biagianti 7, Calapai 6,5, Lodi 6 (Barisic 5,5) Welbeck 6,5, Dall'Oglio 6 (Rizzo 5,5), Pinto 4, Di Piazza 6, Mazzarani 5,5

Bari: (3-5-2): Frattali, Sabbione, Di Cesare, Perrotta, Berra, Awua, Schiavone, Scavone (Folorunsho), Costa, Antenucci, Simeri

MiglioriToday. Biagianti. Rivitalizzato dalla cura Lucarelli il numero 27 giganteggia anche in un ruolo non suo, quello di centrale difensivo. Grazie alla sua esperienza riesce infatti a guidare il pacchetto arretrato, dando sicurezza ai compagni e liberando più di una situazione potenzialmente pericolosa. Leader.

Welbeck. Ancora una prestazione importante in mezzo al campo. Dimostra di essere un punto fermo della squadra anche nella nuova gestione tecnica. Pilastro.

PeggioriToday, Pinto 4. Impreciso negli appoggi ai compagni, sbaglia situazioni di gioco elementari. Mai nel vivo della gara. Abulico.

Mazzarani. Buona la prestazione. Il numero 32 mette in campo la solita leadership e qualità, ma ha sulla coscienza la palla gol clamorosamente sciupata a pochi passi dalla porta.