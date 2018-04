Catania Beach Soccer, confermati Corosiniti e Chiavaro: Altobelli il nuovo acquisto

Il Catania Beach Soccer prende forma in vista della nuova stagione. Confermato in rosa, per il terzo anno consecutivo, il giocatore Francesco Corosiniti, colonna indispensabile per la continuità del progetto tecnico di mister Panizza. Giocatore esperto, di grande caratura internazionale, è il capitano della nazionale italiana, duttile nell’adattamento tattico in campo e nell’interpretazione ottimale sia nel ruolo di centrale difensivo e all’occorrenza da esterno puro.

Il jolly rossazzurro per il terzo anno consecutivo vestirà la maglia della Domusbet Catania Bs. Con Chiavaro, anche lui confermato, e Corosiniti e l’innesto di Altobelli, nuovo acquisto che indosserà la maglia numero 23, si completa un pacchetto difensivo di grande valore.

PALMARES COROSINITI. Corosiniti con la Domusbet Catania Beach Soccer ha conquistato una Supercoppa Italiana nel 2016, mentre in carriera ha portato a casa uno scudetto, 2 Coppa Italia e 2 Supercoppe negli ultimi cinque anni. Con la nazionale italiana, Corosiniti ha inanellato successi e medaglie gioie e dolori ma soprattutto 200 presenze e ben 98 reti. Indimenticabile il secondo posto al Mondiale di Marsiglia 2008, poi il Mondiale di Ravenna 2011 senza dimenticare L’Europeo sfiorato a Lisbona 2010 e svanito a trenta secondi dalla fine proprio contro i padroni di casa del Portogallo. L’argento alle prime Olimpiadi europee di Baku e la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo gli ultimi successi. Per Corosiniti lo scorso anno otto reti in campionato e la voglia oggi di non fermarsi.