Catania Beach Soccer, nuova stagione: finale di Supercoppa e Final Eight in terra etnea

Nuova sfida alle porte per la Domusbet Catania Bs. Una nuova stagione da detentore del tricolore 2018 e della Coppa Italia. Il nuovo campionato inizia ad entrare nel vivo con le date ufficiali, comprese quelle della Coppa Italia, della Supercoppa e delle Final Eight Scudetto, rese note nei giorni scorsi. Catania ancora una volta è stata scelta come la città che ospiterà la finale di Supercoppa e gli scontri diretti che assegneranno lo scudetto 2019.

Stagione che partirà invece con la Coppa Italia, dove i rossazzurri sono i detentori del trofeo: dal 23 al 26 maggio ad Alghero verrà alzato il primo trofeo della stagione. Poi spazio al Campionato italiano con la tappa di Viareggio dal 14 al 16 giugno, poi San Benedetto del Tronto dal 12 al 14 luglio, data però che potrebbe subire una variazione in caso di cambio di programmazione delle FIFA Qualifier dove sarà impegnata la nazionale italiana di Del Duca, e Giugliano (Napoli) dal 2 al 4 Agosto.

Dopo la regular season ecco Catania, che ospiterà la finale di Supercoppa Italiana l’8 Agosto con la Domusbet Catania Bs che davanti al pubblico di casa contenderà il trofeo al Terracina e dal 9 all’11 Agosto la Final Eight Scudetto sempre nella città dell’Etna.