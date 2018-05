Catania Beach Soccer, Palazzolo e Fred ancora in rossazzurro

Conferme in casa Catania Beach Soccer in vista della prossima stagione. Pietro Palazzolo, per il quarto anno consecutivo, e Fred, per il nono anno consecutivo, vestiranno ancora la maglia rossazzurra.

PALAZZOLO. Il forte laterale etneo è già protagonista di stagione, per aver realizzato uno dei più bei gol ad EurAsia 2018, e sarà a disposizione di Panizza per cominciare la preparazione in vista di questa probante stagione.

Per Palazzolo un altro anno per consolidare il suo talento e per avvicinare il capitano Fred nello storico record delle 100 presenze con la maglia della Domusbet Catania. Palazzolo vestirà sempre la maglia numero sette e proverà ad avvicinare anche il traguardo delle 30 reti tra campionato e coppa, bottino fermo a 22 gol realizzati.

Anni con i colori rossazzurri che hanno consegnato al giocatore la giusta fiducia ed esplosività. Doti fondamentali che hanno permesso a Palazzolo di guadagnarsi, con lavoro e dedizione, la fiducia totale del club etneo e quella del giro della nazionale italiana. Pietro Palazzolo oltre ad aver alzato la Supercoppa italiana nel 2016, con l’Italia ha conquistato l’oro ai Giochi del Mediterraneo e partecipato agli Europei in Estonia, senza dimenticare Intercontinental Cup a Dubai nel 2013, e gli Europei del 2017 a Terracina sfiorando la finale con gli azzurri.

FRED. Il capitano della Domusbet Catania Bs sarà ancora una delle colonne della società etnea. Per lui sarà il nono anno consecutivo con la casacca rossazzurra Un legame solido e un futuro ancora ricco di attesa e conquista. La Domusbet Catania Beach Soccer è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo anche per la stagione 2018 con il brasiliano e ormai catanese d’adozione Fred. Il giocatore verdeoro dunque vestirà, per il nono anno consecutivo, ancora la maglia rossazzurra onorando il tutto con la grande responsabilità da capitano. Continua dunque la storia d’amore, sbocciata ormai nel 2010 e che trova in Fred ormai una colonna insostituibile dello scacchiere etneo. Un simbolo assoluto della Domusbet Catania beach soccer che lo scorso anno ha toccato e poi superato le 100 presenze con la casacca della Domusbet Catania Bs tra competizioni nazionali ed internazionali. Coach Panizza, dunque, dopo la conferma di Palazzolo, Chiavaro, Corosiniti e l’arrivo di Altobelli, ripartirà anche dal capitano Fred. 13 le reti in campo internazionale con i colori rossazzurri in Euro Winners Cup la Coppa definiamola preferita dal brasiliano. Giocatore poliedrico, universale in zona offensiva, dotato di tecnica e intensità: Fred tra Coppa Italia e campionato con la casacca etnea ha firmato 13 reti lo scorso anno, questo ha portato il suo bottino a 76 reti. Per Fred e la Domusbet Catania Beachsoccer l’amore continua.