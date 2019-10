Catania-Bisceglie, le pagelle: Calapai attivo, Di Piazza impreciso

Ecco le pagelle di Catania-Bisceglie. Pareggio casalingo arrivato nei minuti finali. Prima il gol di Mbende, il pari, nei minuti finali, porta la firma di Ebagua.

Catania (3-5-2): Furlan 6, Mbende 6,5, Silvestri 6, Biagianti 6; Calapai 6,5, Lodi 6, Welbeck 6, Rizzo 5,5, Marchese 5,5 (Saporetti 5) Di Piazza 5 (Emanuele Catania s.v.), Mazzarani. 5,5 (Curiale 5)

Bisceglie (3-5-2): Casadei; Turi, Hristov, Piccinni; Mastrippolito, Abonckelet, Zibert, Camporeale, Tarantino; Gatto (18′ Longo), Montero.

MiglioriToday. Welbeck. Nonostante il cambio di gestione tecnica il numero 6 riesce a dare la solita quantità in mezzo al campo tanto utile alla squadra. E' il primo ad aggredire e pressare gli avversari con dinamismo.

Lodi. Ritorna nel ruolo di mezzala e riesce ad innescare i compagni con l'ultimo passaggio. Non riesce però a essere continuo nel corso della gara.

Mbende. Il gigante camerunense riesce a trovare la via del gol. Nell'assetto a 3 dimostra di esser e asuo agio a fianco di Biagianti.

Calapai. Lucarelli dimostra di puntare molto sugli esterni e la prestazione del numero 26 rispecchia questa linea tattica tracciata dall'allenatore. Macina chilometri sulla fascia e si inserisce spesso con i tempi giusti, mancando però la giocata finale in alcune occasioni.

PeggioriToday. Di Piazza. Poco preciso negli ultimi metri. Spreca in due occasioni la palla giusta per colpire l'estremo difensore avversario.

Curiale. Entra in campo al posto di Mazzarani. Ha la chance per chiudere i conti, ma non la sfrutta.