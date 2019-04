Catania-Bisceglie, le pagelle: esordio da dimenticare per Bardini, male Lodi

Ecco le pagelle di Catania-Bisceglie. Gli etnei la ribaltano e vincono 2-1 grazie alle reti di Di Piazza ed Esposito. Nel primo tempo il gol degli ospiti porta la firma di Longo.

Catania (4-2-3-1): Bardini 5, Calapai 6, Aya 5,5, Esposito 6, Marchese 5,5 (55' Valeau 6); Lodi 5, Rizzo 5 (51' Bucolo 6); Manneh 5,5 (76' Liguori 6), Sarno 5,5 (46' Di Piazza 6,5), Llama 5,5 (55' Pecorino 6,5), Brodic 6,5

Bisceglie (4-5-1): Cerofolini; Longo, Markic, Maccarrone, Mastrilli; Triarico, Parlati (72' Starita), Risolo, Giacomarro (86' Bangu), Giron; Cuppone.

MiglioriToday. Di Piazza. Novellino lo getta nella mischia per dare peso offensivo all'attacco. Il numero 32 risponde con l'arma migliore, ovvero siglando la rete in un momento delicato. Tra i veterani è l'unico a salvarsi.

Brodic. Novellino lo lascia in campo fino alla fine e il giocatore risponde bene nel rush finale. Rigenerato.

Pecorino. Freschezza e gioventù nella parte finale della gara. Il giovane rossazzurro subentra nei minuti finali e riesce a dare imprevedibilità alla manovra. Impatto positivo.

PeggioriToday. Sarno. Trova qualche spunto interessante, ma le sortite offensive del numero 7 sono spesso poco efficaci e isolate. Ottimo il tiro dalla distanza che trova la pronta risposta di Cerofolini.

Lodi. Non riesce a dare il contributo che vorrebbe alla squadra e dai suoi piedi non si accende la luce per larghi tratti del match.