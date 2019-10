Catania-Bisceglie, probabili formazioni: soluzione Biagianti in difesa, Di Piazza il centravanti

Il Catania riparte con il cambio alla guida tecnica operato nelle scorse ore. Lucarelli potrebbe subito modificare l'assetto disegnato da Camplone passando ad un 3-5-2, con l'utilizzo di Biagianti, viste le assenze nel reparto arretrato, nel ruolo di difensore. Una soluzione già paventata nelle ultime due settimane sotto la gestione Camplone, vista l'emergenza di uomini, ma che potrebbe concretizzarsi in occasione della sfida contro il Bisceglie, la prima sotto la nuova gestione Lucarelli. Noce andrebbe così in panchina e potrebbe giocare da titolare solo in caso di eventuale forfait di Mbende.

Il tecnico livornese tornato in sella alla squadra etnea ha parlato del ruolo di Lodi in squadra. Per il numero 10 dovrebbe essere cucito un ruolo da mezzala, sfruttando la sua capacità nell'ultimo passaggio, sulla falsa riga dell'utilizzo già visto due stagioni fa.

CONFERENZA STAMPA LUCARELLI

Mazzarani è il vero jolly di questo inizio di stagione e potrebbe anche ricoprire il ruolo di attaccante nel duo offensivo qualora Emanuele Catania e Curiale non riuscissero a dare le garanzie volute dal punto di vista fisico. Sulle corsie esterne scelte quasi obbligate con Calapai a destra e Pinto a sinistra, aspettando il pieno recupero di Marchese dal punto di vista della forma fisica. Conferma per Welbeck.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-BISCEGLIE

Catania 3-5-2: Furlan, Biagianti, Mbende, Silvestri, Calapai, Lodi, Welbeck, Rizzo (Mazzarani), Pinto, Mazzarani (Curiale), Di Piazza