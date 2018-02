Catania calcio a 5, sconfitta interna contro Cataforio e classifica deficitaria

Ultimi 5 minuti fatali per la squadra di Carlos Campos. Da 2 a 0 a 2 a 4. Il Catania calcio a 5 alza bandiera bianca ed esce sconfitto dal delicatissimo scontro casalingo contro Cataforio. In classifica i rossazzurri restano relegati nella "zona calda", attualmente al penultimo posto.

LA PARTITA. Partita viva fin dalle prime battute, con tentativi da una parte e dall’altra. La prima parte del match, però, è assolutamente equilibrata con Di Franco che si supera per salvare la propria porta. Dopo 10 minuti Catania imbastisce un’azione importante: scambio velocissimo e tocco facile, sotto porta, di Victor Muraca che si fa perdonare il cartellino giallo che gli varrà la squalifica nella prossima partita. Ci pensa il brasiliano Mieli a timbrare il cartellino con un gol da cineteca, quello del 2 a 0 con un’azione personale davvero pregevole.

Nella ripresa Catania sembra voler controllare il risultato: rossazzurri che agiscono in contropiede, ma sprecano occasioni d’oro. Mira sbagliata, ma anche un pizzico di sfortuna come nel caso della conclusione di Marletta che sfiora il palo. Cataforio non spinge più di tanto e nei casi in cui arriva dalle parti di Di Franco, il portiere rossazzurro riesce a farsi trovare pronto e a chiudere la saricinesca. Si fa notare anche il portiere del Cataforio per fermare il tiro di Javi destinato all’angolino. A 10 dalla fine Cataforio schiera il portiere di movimento, ma la traversa blocca la conclusione di Modafferi che, qualche secondo dopo, viene ammonito ed esaurisce il bonus della sua squadra. Di Franco deve sfornare altri interventi importanti perché la pressione degli avversari aumenta.

La difesa rossazzurra, però, a 5 dalla fine si deve arrendere al colpo di tacco di De Conceicao. 2 a 1 e gara che all’improvviso si riapre. Catania sbanda anche per la stanchezza dovuta alla mancanza di cambi: il portiere di movimento ha fatto la differenza e Cataforio trova il pari con Laganà che, indisturbato, mette in rete dopo il palo di De Conceicao. I rossazzurri, però, ci provano fino alla fine, ma peccano e subiscono ancora con Giriolo. Rimonta pazzesca del Cataforio in una partita che fino a 5 minuti dalla fine sembrava praticamente vinta per Catania. Come se non bastasse a 1 secondo dalla fine arriva anche il quarto gol degli ospiti. La partita si chiude sul 4 a 2 per Cataforio.

LE DICHIARAZIONI. Carlos Campos, allenatore Catania: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo giocato bene la palla e siamo stati superiori agli avversari. Stessa cosa nell’avvio della ripresa, ma negli ultimi 5 minuti, quando loro hanno schierato il portiere di movimento, abbiamo commesso 2 errori e la partita è tornata in parità, poi nel finale siamo stati puniti troppo. Abbiamo sofferto la stanchezza e i pochi cambi: questa era una partita molto tattica e per questo motivo ho fatto giocare solo quei ragazzi che credo posseggano i migliori concetti di futsal. Per il resto è inspiegabile quello che è successo: sono triste e sorpreso, è una sconfitta pesante”.

TABELLINO CATANIA-CATAFORIO 2-4

CATANIA. 7 Scarcella, 8 Lombardi, 10 Mieli, 11 Nizza, 12 Siracusa, 13 Bruca, 14 Tomasello, 15 Muraca, 21 Javi, 23 Marletta, 27 Capizzi, 29 Di Franco. All. Campos

CATAFORIO. 1 Aquilino, 3 Ienari, 4 Labate, 5 Scopelliti, 6 Cilione, 7 Giriolo, 8 Laganà, 9 De Conceicao, 10 Durante, 11 Modafferi, 12 Parisi, 13 Cordeiro. All. Quattrone.

Marcatori: Muraca, Mieli, De Conceicao, Laganà, Giriolo, Durante

Ammoniniti: Muraca, Bruca, Durante, Modafferi