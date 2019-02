Catania-Casertana, probabili formazioni: problema muscolare per Sarno, torna Marotta

La 25esima giornata di serie C vede di fronte Catania e Casertana allo stadio "Massimino". Due squadre partite con i favori del pronostico dopo la campagna estiva, ma che oggi non vivono un momento esaltante. Entrambe le due compagini sono sicure di disputare i playoff, con gli etnei che tengono però aperta la speranza di un primo posto sin qui mai entrato in discussione, grazie al cammino stratosferico della Juve Stabia.

Tra i nuovi acquisti Sarno non figura tra i convocati, per lui un risentimento muscolare. Notizia negativa a cui si aggiunge invece il completo recupero di Marotta, pronto a scendere in campo nel trio d'attacco completato da Di Piazza e Curiale. Carriero l'uomo indiziato per partire dal primo minuto a centrocampo, Rizzo invece rientrerà in gruppo a breve. In difesa inamovibile la coppia Aya-Silvestri.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-CASERTANA

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Baraye; Biagianti, Lodi, Carriero, Di Piazza, Curiale, Marotta

CASERTANA (4-3-3): Adamonis; Blondett, Rainone, Pascali, Meola; De Marco, Vacca, D’Angelo; Padovan, Castaldo, Mancino