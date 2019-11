Catania-Casertana, probabili formazioni: idea tandem Curiale-Catania

La sfida del "Massimino" tra Catania e Casertana si giocherà a porte chiuse. La squadra rossazzurra vive un momento difficile, investita dalle continue voci legate all'extracampo, e non sarà semplice isolarsi dal contesto per piombarsi sul campo e affrontare la sfida contro i campani. Lucarelli ha ribadito l'importanza di lavorare prima di tutto sulla testa dei giocatori, lavoro che il tecnico ha tentato di svolgere durante il lavoro settimanale. Sulla formazione restano tanti dubbi alla vigilia. Lucarelli ha dimostrato di variare nei moduli e negli uomini, dimostrando di possedere un'impostazione eclettica nel modo di gestire gli uomini a disposizione.

Contro la Casertana, complici anche alcune assenze, il modulo potrebbe essere quello del 3-5-2. Un assetto a specchio rispetto agli avversari. Dubbi a centrocampo dove potrebbe arretrare Mazzarani per lasciare spazio ad Emanuele Catania in attacco per far coppia con Curiale. Occhio anche alla candidatura di Di Molfetta. Marchese in lizza per due ruoli: esterno tutta fascia o centrale dei tre di difesa. Torna Biagianti nel ruolo di centrale basso della squadra, Biondi andrà invece ad occupare l'out di destra a centrocampo.

Bisognerà invece attendere per conoscere le condizioni di salute di Welbeck, il giocatore dovrà ottenere l'idoneità alla pratica sportiva e superare i problemi riscontrati per rientrare eventualmente a piena disposizione del mister.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-CASERTANA

Catania (3-5-2): Furlan, Silvestri, Biagianti, Marchese (Esposito) Biondi, Mazzarani, Rizzo, Dall’Oglio, Pinto (Marchese), Curiale, Catania (Di Molfetta). All. Cristiano Lucarelli

CASERTANA (3-5-2): Crispino, Ciriello, Silva, Caldore; Longo, D’Angelo, Santoro, Laaribi, Paparusso; Starita, Origlia. All. Ciro Ginestra