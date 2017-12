Catania-Casertana, probabili formazioni: Bogdan e Biagianti indisponibili

Il Catania ha l'opportunità di chiudere il 2017 in bellezza andando a meno 1 dal Lecce, fermato oggi sul campo del Trapani con il punteggio di 1-1. L'occasione è ghiotta per gli uomini di Lucarelli che affronteranno in casa la Casertana nel match valevole per la 21esima giornata di campionato. Nel prossimo turno, il primo del 2018, Lecce e Catania si affronteranno nel big match in programma allo stadio "Via del Mare". Chiudere l'anno solare ad una sola lunghezza dai giallorossi sarebbe fondamentale in casa Catania.

QUI CATANIA. Biagianti è squalificato, Bogdan inv ece ha lavorato a parte e non figurerà nel match di domani. Lucarelli potrà invece contare su Ripa in coppia con Curiale e riproporrà così il 3-5-2 che tanto bene ha portato nelle ultime settimane, con il doppio successo esterno collezionato.

Marchese agirà ancora una volta nei tre di difesa, toccherà invece a Bucolo giostrare nel ruolo di vice Lodi, con Caccetta e uno tra Fornito e Mazzarani, favorito il primo, in mediana. Buone notizie arrivano dal fronte Casertana con la squadra campana orfana del suo bomber Alfageme, autore di 7 reti in stagione sin qui.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-CASERTANA

Catania 3-5-2: Pisseri, Aya, Tedeschi, Marchese, Semenzato, Caccetta, Bucolo, Fornito (Mazzarani), Esposito, Ripa, Curiale