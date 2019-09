Catania-Cavese, probabili formazioni: tornano Di Molfetta e Dall'Oglio tra i titolari

Momento complicato della stagione del Catania. In campo la squadra di Camplone si riscopre fragile e dimezzata dalle assenze. Fuori dal campo il clima che si respira attorno al progetto si fa sempre più incandescente. La vicenda che ha coinvolto tre giocatori del Catania prima e il botta e risposta tra tifoseria organizzata e società dopo non aiutano di certo la squadra a ritrovare serenità. Il focus sul campo rischia di diventare sempre più debole e alle assenze tecniche rischiano di sommarsi fratture dal punto di vista emotivo e psicologico.

Camplone, dopo l'esperimento con il 3-5-2 a Monopoli, dovrebbe ritornare sui suoi passi e riproporre il suo marchio di fabbrica, ovvero il 4-3-3. La rosa a disposizione non è ampia in questo momento, ma il ritorno dal primo minuti di Dall'Oglio e Di Molfetta, apre nuovamente le porte al tridente. In difesa Pinto, fino ad ora sempre utilizzato, potrebbe rifiatare lasciando spazio a Biondi. Da valutare Silvestri uscito ad inizio gara contro il Monopoli. Per lui escluse lesioni, ma Camplone scioglierà i dubbi solo in prossimità del match. Mazzarani dovrebbe essere ancora una volta confermato in zona offensiva. Rizzo infine insidia Welbeck.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-CAVESE

Catania 4-3-3: Furlan, Calapai, Esposito (Silvestri), Mbende, Biondi (Pinto), Lodi, Welbeck (Rizzo), Dall'Oglio, Di Molfetta, Di Piazza, Mazzarani