Catania-Cavese, probabili formazioni: Sottil pronto a varare il 4-3-3

Il Catania cerca gloria per tornare a dare una ventata di ottimismo al cammino stagionale. In casa contro la Cavese Sottil si prepara ad apportare alcune modifiche tattiche, alla ricerca dell'assetto migliore, sin qui ancora tanto ricercato, ma non trovato in pianta stabile. Il male da curare resta quello della fase realizzativa con l'attacco rossazzurro oggi al di sotto delle aspettative riposte ad inizio anno.

Altro uomo da rilanciare nel gioco degli etnei è il numero 10, Francesco Lodi, uomo chiave della squadra, ma sino ad oggi poco al centro della manovra rossazzurra. Il cambio tattico più importante riguarda proprio il centrocampista campano. Sottil infatti sembra intenzionato a ricollocarlo in regia, impostando la squadra con un 4-3-3. Biagianti e Rizzo i due scudieri pronti a battagliare ai lati di Lodi e a lanciarsi verso la porta avversaria con i tempi e gli inserimenti giusti.

In attacco Marotta potrebbe anche ricoprire il ruolo di esterno, ma è più probabile vedere una formula con una sola punta e due esterni pure come Vassallo e Manneh, in vantaggio per ricoprire il ruolo con Barisic leggermente indietro nei ballottaggi della vigilia.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-CAVESE

Catania (4-3-3): Pisseri, Calapai, Aya, Silvestri, Ciancio, Lodi, Rizzo, Biagianti, Vassallo, Marotta, Manneh