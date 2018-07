Catania, buona la prima stagionale: battuto il Como al "Massimino"

Il Catania batte il Como per 3-0 e accede al secondo turno eliminatorio di Coppa Italia, dove affronterà allo stadio "Zaccheria" il Foggia del tecnico Grassadonia. I rossazzurri sono scesi in campo senza i nuovi acquisti, non convocati per il primo match stagionale disputato al "Massimino".

Sugli scudi Lodi e Barisic autori di prestazioni importanti nel 4-2-3-1 disegnato da Sottil, neo tecnico degli etnei. La sfida contro il Como si è rivelata inoltre una vetrina importante per i giovani Lovric e Graziano, quest'ultimo subentrato nella ripresa di gioco e autore di un ottimo scorcio di gara.

Sblocca il risultato il solito Lodi su calcio piazzato. Una punizione dalla media distanza che non lascia scampo all'estremo difensore Gozzi e si insacca dopo aver fatto la barba al palo. Il raddoppio sul finire del primo tempo porta la firma di Rossetti, lesto e opportunista a tramutare in rete la sfera con un colpo in scivolata. Il tris arriva nel secondo tempo con la solita firma di Curiale, che inizia come aveva chiuso la scorsa stagione.

In attesa di novità sul fronte ripescaggi, mercoledì 1 agosto sarà la giornata decisiva, quando la Corte Federale d'Appello si pronuncerà sul caso Novara, il Catania inizia al meglio la stagione e inizia a rodare i primi meccanismi tattici alla guida di Sottil.