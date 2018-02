Catania-Cosenza, probabili formazioni: Bogdan recupera, dubbio Porcino-Marchese

Continua la corsa del Lecce vittorioso per 2-1 sul campo del Bisceglie. Il Catania è chiamato a rispondere e a lasciarsi alle spalle le polemiche che hanno condito la settimana di avvicinamento alla giornata di campionato. Al Massimino andrà di scena la sfida contro il Cosenza. La squadra calabrese vanta una tradizione favorevole in casa etnea e occorre andare indietro nel tempo e di parecchio per trovare una sconfitta. La squadra di Lucarelli è chiamata a sfatare questo tabù.

QUI CATANIA. Bogdan recupera dall'infortunio ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare nonostante la buona prova disputata da Blondett nell'ultimo turno. Anche Marchese si è lasciato alle spalle i fastidi alla schiena, ma resta in ballottaggio con Porcino per una maglia dal primo minuto. In attacco la musica non cambia: saranno ancora Curiale e Ripa a dirigere l'orchestra. Mazzarani si, Mazzarani no? Il tecnico scioglierà il dubbio all'ultimo, ma la sensazione è che possa ancora una volta essere confermato Fornito, autore di una buona prova in casa della Fidelis Andria, con il numero 32 arma da giocare a partita in corso. Ballottaggio serrato infine sull'out di sinistra tra Marchese e Porcino.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-COSENZA

Catania 3-5-2: Pisseri, Bogdan, Tedeschi, Aya, Porcino (Marchese), Biagianti, Lodi, Fornito (Mazzarani), Esposito, Ripa, Curiale

Cosenza (3-5-2): Saracco, Idda, Camigliano, Pascali; Corsi, Palmiero, Calamai, Bruccini, D’Orazio, Tutino, Perez (Okereke)