Catania fuori dai playoff, contro la Ternana gli episodi non sorridono

Finisce la corsa playoff del Catania. Eliminazione che arriva al termine di una buona gara, ma dove gli episodi non hanno sorriso alla squadra di Lucarelli. Solita prestazione di livello da parte di Biondi che al minuto 45 mette la sfera nel sacco al termine di un primo tempo dominato in lungo e in largo dagli etnei. Lucarelli sceglie ancora il 4-2-3-1 e conferma gli uomini visti contro il Francavilla. Squadra ben messa in campo che rischia poco e punge sugli esterni.

Nella ripresa la Ternana prova a guadagnare campo, ma gli etnei non rischiano più di tanto. L'occasione per "ammazzare" la qualificazione capita sui piedi di Barisic che colpisce un palo clamoroso a pochi passi da Iannarilli. Gol sbagliato e come la più classica e crudele legge del calcio, gol subito. Alla prima vera occasione dei padroni di casa arriva il colpo di testa di Ferrante a spegnere i sogni del Catania. La rete dell'1-1 spegne le speranze di un Catania volitivo e tenace.

Resta adesso la partita fuori dal campo, con la procedura competitiva e giorno 23 luglio alle porte. Una data cruciale dove si conoscerà il prossimo proprietario del Calcio Catania. C'è curiosità per capire se sarà soltanto la Sigi a presentare un'offerta o si presenteranno anche altri acquirenti.

TABELLINO TERNANA-CATANIA 1-1 (45' Biondi; 80' Ferrante)

Ternana: (4-3-2-1): Iannarilli; Parodi, Diakitè, Bergamelli, Mammarella; Salzano, Palumbo (57' Paghera), Verna (78' Vantaggiato); Defendi (62' Furlan); Marilungo (78' Nesta), Partipilo (62' Ferrante)

Catania: (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Vicente (71' Welbeck), Salandria (81' Mazzarani); Capanni (61' Barisic), Curcio, Biondi (71' Biagianti); Curiale (61' Manneh).