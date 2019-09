Catania, piove sul bagnato: stop di un mese per Emanuele Catania

La sconfitta contro il Potenza ha lasciato il segno anche fuori dal campo. La brusca frenata sul piano del gioco e del risultato non è infatti l'unica nota negativa della domenica calcistica appena trascorsa. Durante il match in Basilicata infatti sono usciti anzitempo dal campo Saporetti, Esposito e Sarno. Finale di partita con un problema fisico invece per Emanuele Catania. L'esterno catanese è rimasto in campo sino al termine del match dimostrando una grande determinazione. Gli esami effettuati in mattinata hanno dato purtroppo notizie poco confortanti: Emanuele Catania ha riportato la frattura composta del quarto e del quinto metatarso del piede sinistro. L'attaccante dovrà attendere trenta giorni per il ritorno sul rettangolo verde.

Per Lorenzo Saporetti lussazione del primo dito del piede sinistro: le condizioni del difensore saranno attentamente monitorate nel corso della settimana e pertanto è in dubbio la disponibilità per la sfida alla Viterbese Castrense. In programma ulteriori controlli per verificare le condizioni di Andrea Esposito, Andrea Mazzarani e Vincenzo Sarno, prima di avere il bollettino definitivo di una sfida da dimenticare in fretta.