Catania, si allunga la lista degli indisponibili: Esposito e Di Molfetta out contro Picerno

La lista degli indisponibili si allunga in casa Catania. Dopo i recuperi di Barisic e Rossetti, gettati nella mischia in corsa nella sfida del "Liberati", arriva subito la notizia di due indisponibilità in vista del match casalingo in programma allo stadio "Massimino" contro il Picerno. In vista del confronto di domenica 13 ottobre infatti, tra gli indisponibili figurano anche Andrea Esposito e Davide Di Molfetta. Come riportato da fonti ufficiali in casa Catania, "per il difensore, che potrà tornare ad allenarsi tra due settimane, gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo obliquo interno dell'addome; l'attaccante risente di una tendinite che renderà necessario un ciclo di terapie per i prossimi quindici giorni".

Fuori dal campo resta da scoprire il volto nuovo pronto a entrare nell'area tecnica del quadro dirigenziale dopo l'addio di Christian Argurio. Tra i nomi più caldi figura quello di Davide Baiocco, da sempre in ottimi rapporti con l'ambiente etneo.