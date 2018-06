Catania-Feralpi Salò, le pagelle: Barisic il jolly, Lodi illumina

Numero 9 atipico quello che scende in campo al "Massimino". Il migliore in campo. Segna, corre lungo tutta la fascia, dimostrando freschezza atletica e discrete capacità in copertura. La posizione di Lodi a ridosso delle punte si conferma vincente: l'ultimo passaggio è sempre il suo. Russoto forza troppo la giocata, ma con le accelerazioni spacca in due la partita