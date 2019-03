Catania-Juve Stabia, le pagelle: nuova vita per Marchese, Marotta poco preciso

Partita da incorniciare quella della "vecchia guardia": Lodi freddo dal dischetto. Il suo gol vale la vittoria per 1-0. Poco preciso invece il numero 9 degli etnei in 2 occasioni da rete. Bucolo sale in cattedra nella gara più importante dell'anno sfornando una gara di quantità e qualità