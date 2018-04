Catania-Juve Stabia, le pagelle: Barisic ci prova, Russotto impreciso

Ecco le pagelle di Catania-Juve Stabia. Finisce 0-0 la sfida del "Massimino". Catania ora a -4 dal Lecce, ma con una partita in meno.

CRONACA E TABELLINO

Catania 4-3-3: Pisseri 6, Blondett 5,5, Aya 6, Bogdan 6, Marchese 6 (Porcino 6,5 70'), Biagianti 6,5 (Rizzo 6 61'), Lodi 5,5, Mazzarani 5,5 (70' Ripa 6), Barisic 6 (Di Grazia s.v.), Curiale 5,5, Manneh 6 (Russotto 5,5 61')

Juve Stabia 4-3-3: Branduani, Nava (Dentice 61'), Marzorati, Allievi, Crialese, Viola, Vicente, Mastalli, Canotto, Simeri, Strefezza

MiglioriToday. Biagianti. Fino a quando è in campo il numero 27 dimostra il solito carisma, disputando la consueta partita diligente dal punto di vista tattico. Nel primo tempo raddoppia con efficacia sulle iniziative di un vivace Strefezza. Nel secondo tempo rischia di beccare il secondo giallo per un eccesso di furore agonistico e Lucarelli sceglie ti toglierlo anzitempo.

Barisic. Dalle sue iniziative nascono le occasioni migliori. Nel primo tempo prova prima un diagonale velenoso che oltrepassa tutta l'aria di rigore, spegnendosi sul fondo. Suo poi il cross di esterno destro che Curiale spizza di testa, confezionando l'unica vera palla gol del primo tempo. Nel secondo tempo le sue iniziative si spengono nel muro eretto dalle "vespe".

PeggioriToday. Russotto. Tanta la voglia di incidere e lasciare il segno. Troppa. Tanto da tramutarsi in uno spartito che suona solo, fuori dal coro dell'orchestra. Il numero 7 rientra spesso sul destro, sfruttando le sue qualità, ma forza la giocata e in più di un'occasione non sfrutta a dovere alcune situazioni pericolose per la squadra. Avrà modo di rifarsi.

Curiale. Una partita da dimenticare per il numero 11 che ha comunque la palla gol più importante del primo tempo, quando di testa prova a trafiggere Branduani, senza trovare fortuna.