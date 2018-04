Catania-Juve Stabia, probabili formazioni: Lucarelli sceglie la continuità

Il Catania è chiamato alla prima delle 5 battaglie finali per provare a conquistare la promozione diretta in serie b. Il destino è nelle mani degli uomini di Lucarelli che vanno a caccia del bottino pieno in tutte le rimanenti sfide di campionato. I rossazzurri scenderanno in campo nel posticipo della 32esima giornata sapendo comunque il risultato delle dirette concorrenti: il Trapani è inaspettatamente crollato sul campo della Virtus Francavilla per 2-0, vittoria esterna invece del Lecce che rialza la testa dopo i numerosi passi falsi dell'ultimo periodo. L'avversario, la Juve Stabia dell'ex Caserta, è in piena corsa per disputare i playoff e proverà a far male agli etnei varando un 4-3-3, disposizione tattica a specchio rispetto al Catania.

QUI CATANIA. Lucarelli difficilmente cambierà interpreti visti gli ultimi due risultati convincenti. Spazio quindi a Manneh, Curiale e Barisic in attacco, così come a centrocampo, con il trio inamovibile composto da Biagianti, Mazzarani e Lodi. Possibile invece il ritorno di Fornito nella lista dei convocati. Importanti saranno anche le carte da porter giocare a gara in corso, con Di Grazia, il ritrovato Russotto e Ripa in rampa di lancio per provare ad indirizzare il match qualora ce ne fosse bisogno.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-JUVE STABIA

Catania 4-3-3: Pisseri, Blondett, Aya, Bogdan, Marchese (Porcino), Biagianti, Lodi, Mazzarani, Manneh, Curiale, Barisic

Juve Stabia 4-3-3: Branduani, Nava, Marzorati, Allievi, Crialese, Vicente, Viola, Mastalli, Strefezza, Simeri, Canotto