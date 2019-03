Catania-Juve Stabia, probabili formazioni: Marotta-Di Piazza guidano l'attacco

Catania Juve-Stabia è più di una semplice gara. Racchiude tanti significati. La voglia dei rossazzurri di spezzare l'imbattibilità della squadra allenata da Fabio Caserta, tenendo viva la speranza di una rimonta comunque molto difficile. La ritrovata coesione tra tifoseria e squadra, con un seguito sugli spalti che si preannuncia da record stagionale. Già venduti infatti circa 13 mila biglietti. La voglia del Catania di trovare un'identità di gioco fissa e stabile e proseguire la strada intrapresa dopo l'arrivo di Novellino.

Il neo tecnico degli etnei avrà a disposizione anche Sarno e Llama dopo l'ok dei medici. Due armi in più, due frecce in più nell'arco da scoccare al momento opportuno. La coppia del momento formata da Marotta e Di Piazza dovrebbe invece ancora una volta scendere in campo dal primo minuto. Il modulo dovrebbe essere quello già adottato in casa del Catanzaro, il 3-5-2 tanto caro al mister. Non si esclude comunque un cambio per sfruttare la grande varietà di rosa nel reparto offensivo.

CATANIA-JUVE STABIA PROBABILI FORMAZIONI

Catania (3-5-2): Pisseri, Aya, Silvestri, Marchese, Calapai, Biagianti, Lodi, Carriero, Baraye, Di Piazza, Marotta

Juve Stabia (4-3-3): Branduani, Vitiello, Marzorati, Troest, Germoni, Viola, Calò, Carlini, Melara, Paponi, Torromino