Calcio Catania, Lo Monaco annuncia conferenza stampa

Dopo il pari tra Catania-Casertana andato in scena tra gli spalti vuoti del "Massimino" e dopo il botta e risposta tra il sindaco di Catania Salvo Pogliese e il Calcio Catania, arriva adesso la conferenza stampa indetta per martedì 26 novembre alle ore 10.30 dove l'ad del Catania, Pietro Lo Monaco, parlerà agli addetti all'informazione per analizzare il momento vissuto dal Calcio Catania.

La conferenza era stata rinviata nella giornata di venerdì 22 novembre quando nelle stesse ore era iniziata a circolare la voce della possibilità che il Catania disputasse la partita casalinga a porte chiuse.