Catania-Monopoli, pagelle: Calapai in forma strepitosa, Lodi vale il prezzo del biglietto

Ecco le pagelle di Catania-Monopoli. Finisce 2-0 grazie alle reti di Lodi, punizione dal limite, e Angiulli.

Catania (4-3-3): Pisseri 7, Calapai 7, Aya 6,5, Esposito 6, Ciancio 6, G. Rizzo 6 (Angiulli 72' 6,5), Lodi 7, Biagianti 6,5 (Bucolo s.v. 83') Manneh 6,5, Curiale 6 (68' Vassallo 6), Marotta 6,5

Monopoli (3-5-2): Pissardo, Ferrara (75' Bei), De Franco, Mercadante; Fabris (66' Rota), Zampa, Scoppa, Sounas (75' Berard), Donnarumma, Gerardi, Mendicino (80' Mangni).

MiglioriToday. Lodi. Un calcio piazzato dei suoi per sbloccare il match e far esplodere il pubblico sugli spalti. Il sinistro chirurgico del numero 10 vale il prezzo del biglietto e indirizza una partita giocata a viso aperto dal Monopoli. Mette lo zampino anche nella rete del 2-0, sfornando un lancio chirurgico dei suoi per Manneh.

Pisseri. Tre interventi da incorniciare contro la sua ex squadra. Due su Gerardi, quando ancora il risultato è in bilico, sullo 0-0. Dimostra di essere uno dei portieri più forti della categoria tra i pali.

Calapai. Sulla destra è un piacere vederlo sgaloppare con naturalezza e facilità di corsa. Galvanizzato dal gol della scorsa giornata, osa anche le giocate difficili, infiammando il pubblico del "Massimino".