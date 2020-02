Catania-Monopoli, probabili formazioni: torna Silvestri, convocato Rossitto

Dopo aver chiuso un calciomercato all'insegna delle cessioni, il Catania propone la linea verde per il continuo della stagione. Sono infatti due i convocati provenienti dal settore giovanile etneo, si tratta del centrocampista Giulio Frisenna e del centravanti Luigi Rossitto. Un quadro figlio della conseguente campagna di tagli agli ingaggi onerosi. Il mancato acquisto di un centravanti, sfumato anche il ritorno di Pecorino dal Milan, ha costretto la squadra rossazzurra a pescare dalla Berretti per disporre di una punta di ruolo.

Lucarelli sembra non aver digerito il ko di Terni e in vista della seconda parte della stagione la strada si fa tortuosa. La classifica è di assoluto anonimato, ma in caso di repentini scivoloni potrebbe complicarsi ulteriormente. La rosa a disposizione è infatti notevolmente depotenziata rispetto alla prima parte della stagione.

L'avversario, il Monopoli, viene da una stagione sugli scudi e all'insegna della continuità. Il 352 di Scienza è un marchio di fabbrica e uno schieramento collaudatissimo. Il Catania potrebbe opporsi con il solito 4231, ma non è escluso anche un assetto a specchio viste le difficoltà degli etnei nel reparto avanzato. Torna Silvestri dalla squalifica, assenti invece Calapai e Rizzo perché squalificati.

CATANIA MONOPOLI PROBABILE FORMAZIONE

Catania 3-5-2: Furlan, Silvestri, Mbende, Esposito, Biondi, Vicente, Salandria, Biagianti, Pinto, Curcio, Barisic (Di Molfetta)