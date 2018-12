Catania-Monopoli, probabili formazioni: Silvestri e Barisic indisponibili

Ultima sfida del 2018 per il Catania. Al "Massimino" arriva il Monopoli che vive un ottimo stato di forma. Situazione simile per gli uomini di Sottil, galvanizzati dalla doppia vittoria consecutiva e in cerca della terza, per chiudere l'anno in bellezza e provare a ridurre ulteriormente la distanza dalla capolista Juve Stabia.

Il tecnico degli etnei dovrà fare a meno di Silvestri e Baraye, al loro posto "scaldano i motori" Esposito e Ciancio. In attacco nuova conferma per Manneh: il giovane esterno rossazzurro vive uno stato di forma importante, ma sembra soprattutto aver acquisito la maturità necessaria per incidere con continuità nei meccanismi della squadra.

In mezzo al campo Lodi sarà affiancato da Rizzo e Biagianti. Marotta e Curiale ancora insieme dal primo minuto.

CATANIA-MONOPOLI PROBABILI FORMAZIONI

Catania 4-3-3: Pisseri, Calapai, Aya, Esposito, Ciancio, Lodi, Biagianti, Rizzo (Angiulli), Marotta, Curiale, Manneh

Monopoli 3-5-2: Pissardo, Ferrara, De Franco, Mercadante, Rota, Zampa, Scoppa, Sounas, Donnarumma, Mangni, Gerardi.