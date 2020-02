Notte fonda per il Catania, Monopoli espugna il "Massimino" con il minimo sforzo

Il Catania alza bandiera bianca contro il Monopoli. Una squadra senza anima e con evidenti lacune strutturali all'interno della rosa. Attacco ancora una volta spuntato quello a disposizione di Lucarelli che prova ad utilizzare la carta Curcio dietro Di Molfetta e Barisic, in quello che diventa un 3-4-1-2 di partenza. Le difficoltà a finalizzare restano e nell'unica occasione degna di nota, Barisic dimostra di non avere un feeling particolare con il gol.

PAGELLE CATANIA-MONOPOLI

Il resto della gara è una lenta agonia per una squadra incapace di imbastire azioni degne di nota. La differenza con la squadra ospite emerge in tutta la sua drammaticità nel secondo tempo. I cambi operati da Lucarelli non danno alcuna scossa alla squadra, entrano i giovanissimi Capanni e Rossitto, pretendere da loro la possibilità di ribaltare la gara sarebbe stato ingeneroso. La squadra etnea si arrende così ai ritmi imposti dalla squadra ospite che trova il raddoppio con il minimo sforzo, sfruttando una topica di Furlan, bravo invece un attimo prima a rispondere presente sul tiro dalla distanza scoccato da Carriero.

Una sconfitta quella rimediata contro il Monopoli che mette a nudo tutti i difetti di una squadra uscita indebolita dalla sessione invernale di calciomercato. I numeri parlano chiaro: nelle ultime tre partite giocate contro Viterbese, Ternana e Monopoli la squadra ha collezionato zero reti all'attivo. Un dato che non lascia dormire sogni tranquilli in vista del continuo della stagione.

TABELLINO CATANIA-MONOPOLI 0-2 (Fella 17'- Donnarumma 66')

Catania 3-4-1-2: Furlan, Mbende, Silvestri, Esposito, Biondi 5 (Capanni 53'), Salandria, Biagianti (Vicente 53'), Pinto, Curcio (Rossitto 83'), Barisic (Manneh 77'), Di Molfetta 5,5 (Mazzarani 53')

Monopoli 3-5-2: Antonino, Rota, De Franco, Maestrelli, Tazzer, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma, Fella, Jefferson

Ammoniti: Di Molfetta, Mbende