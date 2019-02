Il Catania rialza la testa contro la Paganese, decide il match la vecchia guardia

Il Catania non molla nonostante tutto, ma soffre e non poco contro una Paganese con il coltello tra i denti. Sottil continua a cambiare modulo e interpreti per mantenere alta la concentrazione contro un avversario, la Paganese, in situazione difficile di classifica, ma mai domo per 90 minuti. Il 2-1 conquistato dai rossazzurri è frutto di una gara sudata e giocata su ritmi importanti. Tutti gol di pregevole fattura. Il primo, su calcio piazzato, siglato da Capece per gli ospiti. Passano appena 5 minuti ed è Biagianti a rispondere con un tiro dalla media distanza. Risultato fissato sull'1-1 e partita su binari favorevoli.

I rossazzurri producono gioco soprattuto sull'asse di destra, ma anche gli ospiti non rinunciano a rispondere, colpo su colpo. Ne esce fuori una partita spettacolare con giocate di alta scuola a cui si aggiunge il sinistro da lontano di Lodi, conclusione grazie a cui gli etnei si riportano avanti. Di Piazza non chiude il match sul 3-1, ma il vantaggio di un gol basta ai rossazzurri per tornare a vincere dopo la battuta d'arresto poco fortunata in trasferta contro il Trapani.

TABELLINO CATANIA-PAGANESE 2-1 (6' Capece, 8' Biagianti, 57' Lodi)

Catania (4-3-3): Pisseri, Calapai (Esposito 85′), Aya, Silvestri, Baraye; Biagianti, Lodi, Angiulli (Carriero 70′); Manneh, Curiale (Brodic 70′), Marotta (Di Piazza 56’)

Paganese (3-5-2): Santopadre, Piana (Tazza 80’), Dellafiore, Acampora; Carotenuto (Nacci 90′), Capece, Navas (Della Morte 80’), Gaeta, Perri; Di Renzo (Cappiello 74′)