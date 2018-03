Monopoli è un lontano ricordo, il Catania di Lucarelli travolge la Paganese

Migliore difesa del campionato. Secondo miglior attacco. Il Catania di Lucarelli è ancora in corsa per il primo posto. Una corsa a 3, che coinvolge anche il Trapani vittorioso a Rende. Chi crolla invece è il Lecce, battuto sul campo della Casertana. I rossazzurri piegano una Paganese in crisi profonda di risultati, rifilando un 6-0 che cancella l'"incubo" di Monopoli.

LE PAGELLE

BIAGIANTI E LODI GUIDANO LA CIURMA. Carisma da leader e tasso tecnico superiore alla media in questa categoria. Il centrocampo del Catania fa accademia con Lodi e Biagianti. Completa il quadro anche Mazzarani, secondo giocatore della squadra, dopo il numero 10, per tasso tecnico. Sono proprio loro tre i protagonisti di un Catania che spazza via la Paganese, travolgendola per 6-0.

FATTORE DIFESA E BARISIC. Non solo la forza in mezzo al campo, il Catania continua anche a mostrare una ritrovata solidità difensiva, condita dalle solite parate di Pisseri, anche oggi reattivo quando chiamato in causa. L'uomo simbolo del pacchetto arretrato è il gigante Bogdan, bravo ad andare in rete nel finale della gara. Chi continua a stupire invece in attacco è Barisic: il numero 9 vive un momento magico, con tre reti all'attivo in una sola settimana, 4 dal momento del suo rientro alla base. Doppietta per lui quest'oggi. Il giocatore sta ripagando la fiducia della società, aumentando il peso offensivo della squadra e incrementando la batteria dei gol.

SOLITO CURIALE. L'unico a garantire continuità in fase realizzativa dall'inizio della stagione è proprio il numero 11. Sale a 13 marcature il centravanti degli etnei, autore del gol del 4-0.

RUSSOTTO. Chi recupera senza fretta è il numero 7 dei rossazzurri. Manneh vive infatti un momento di forma importante, ma in vista delle ultime sette gare di campionato l'imprevedibilità e l'estro dell'esterno fuori da circa due mesi per infortunio potrebbero fare la differenza.

TABELLINO CATANIA-PAGANESE 6-0 (10′ Biagianti, 22′ Barisic, 40′ Mazzarani, 62′ Barisic, 85′ Curiale, 87′ Bogdan)

CATANIA (4-3-3): Pisseri, Blondett (73′ Esposito), Aya, Bogdan, Marchese (79′ Brodic), Lodi, Mazzarani, Biagianti (63′ Rizzo), Barisic (63′ Di Grazia), Curiale, Manneh (63′ Porcino).

PAGANESE (3-4-1-2): Gomis, Meroni (75′ Acampora), Piana, Carini, Ngamba, Tascone, Nacci, Della Corte, Cernigoi (58′ Talamo), Cesaretti, Cuppone (26′ Bensaja)