Catania-Paganese, probabili formazioni: Curiale torna titolare

Lucarelli non ci sta e ripercorre la gara contro il Bisceglie in conferenza stampa. Una seduta tattica, condivisa con i giornalisti, mirata a sfatare la tesi di coloro che hanno giudicato troppo basso il baricentro degli etnei dopo i cambi effettuati: "Lo chiamerei episodio il gol subito nei minuti finali. Non parlerei di atteggiamento dimesso o di una squadra che ha smesso di attaccare. Dovevamo essere più scaltri e meno ingenui in occasione della palla inattiva". Un match che ha lasciato strascichi in casa rossazzurra e che ha fatto parlare anche per alcune scelte arbitrali discutibili.

TURNOVER. Polemiche a parte, quella della rotazione dei giocatori è una gestione oculata della rosa, in vista anche dei possibili playoff. E' lo stesso Lucarelli a sottolinearlo: "In caso di secondo posto andremmo a giocare 5 partite in 15 giorni, la terza classificata invece 7 in 21 giorni. Noi abbiamo 25 giocatori pronti e questo non è poco visti i tempi risicati di recupero tra una gara e l'altra e le temperature".

PAGANESE. Nella gara contro la Paganese in programma domenica 25 marzo allo stadio "Massimino" non si escludono dunque ancora cambi. Il tutto legato anche alle condizioni atmosferiche, fattore questo che potrebbe cambiare le scelte, tenendo conto delle caratteristiche degli uomini da gettare nella mischia dal primo minuto. Barisic e Manneh vanno comunque verso la conferma, anche se Di Grazia spinge per tornare dal primo minuto. In mezzo al campo cerca spazio Rizzo con Lodi e Biagianti. In attacco Curiale tornerà dall'inizio. Probabile conferma per Porcino, tra i migliori nella trasferta del "Gustavo Ventura".

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-PAGANESE

Catania (4-3-3): Pisseri, Aya, Tedeschi, Bogdan, Porcino, Lodi, Rizzo, Biagianti, Manneh (Di Grazia), Barisic, Curiale