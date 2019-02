Catania-Paganese, probabili formazioni: Curiale e Angiulli cercano spazio

Catania tramortito dalla sconfitta di Trapani arrivata nonostante la buona prestazione offerta dagli undici schierati in campo da Sottil. Il tecnico degli etnei in virtù di questo sembra intenzionato a dare continuità al nuovo assetto tattico visto nelle ultime due gare. Qualche novità poterebbe arrivare in mezzo al campo, con Biagianti che potrebbe usufruire di un turno di riposo, con Angiulli pronto eventualmente a giocare dal primo minuto.

Spinge per una maglia da titolare anche Curiale, poco preciso sotto porta nell'ultimo match, ma entrato con il piglio giusto. A rifiatare in questo caso potrebbe essere Di Piazza. Di fronte una Paganese in piena crisi di risultati e fanalino di coda del campionato. Occasione giusta per gli etnei per rialzare la testa e tornare alla vittoria dopo essere tornati a mani vuote dalla trasferta siciliana nell'ultimo match di alta classifica.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-PAGANESE

CATANIA (4-3-1-2): Pisseri, Calapai, Aya, Silvestri, Baraye; Biagianti, Bucolo, Carriero, Lodi; Curiale, Marotta

PAGANESE (4-3-1-2): Galli, Tazza, Piana, Dellafiore, Della Corte; Carotenuto, Capece, Nacci; Scarp, Parigi, Di Renzo