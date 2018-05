Catania, inizia l'avventura playoff: Curiale pienamente recuperato

Il giorno del giudizio è arrivato. Il Catania è pronto ad affrontare i play off di serie C dopo aver atteso il suo turno in virtù del secondo posto conquistato in campionato. L'avversario nel primo dei due match da affrontare è il sorprendente Feralpisalò allenato dal tecnico Mimmo Toscano. La squadra lombarda è la rivelazione del momento dopo aver eliminato le più accreditate Pordenone, Albinoleffe ed Alessandria.

Lucarelli ritrova alcuni uomini chiave rispetto al termine del campionato. Sono infatti a disposizione per la trasferta in Lombardia sia Lodi che Curiale, due pedine fondamentali dello scacchiere rossazzurro.

MODULO. Il tecnico livornese dovrebbe optare nuovamente per il più solido 3-5-2. Uno schieramento che sarebbe a specchio rispetto alla Feralpisalò che adotta lo stesso sistema di gioco. Sulle corsie esterne di centrocampo dovrebbero andare da una parte Barisic, dall'altra Porcino in ballottaggio sino all'ultimo con Marchese. Nel ruolo di seconda punta agirà Russotto che benissimo ha figurato nell'ultima gara di campionato vinta in casa dagli etnei. Recuperato anche Bogdan in difesa.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO'-CATANIA

Ferapilsalò (3-5-2): Livieri, Tantardini, Ranellucci, Marchi, Magnino, Parodi, Staiti, Raffaello, Martin, Ferretti, Guerra

Catania (3-5-2): Pisseri, Aya, Blondett, Bogdan, Barisic, Mazzarani (Rizzo), Biagianti, Lodi, Porcino, Russotto, Curiale