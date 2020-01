Catania-Potenza, le pagelle: Barisic non incide, Biondi ci prova

Il Catania non va oltre l'1-1 in casa contro il Potenza. Esordio nel secondo tempo per i nuovi arrivati Curcio e Vicente. Per Di Piazza invece soltanto panchina.

Catania (4-2-3-1): Furlan 6, Calapai 5 (57' Curcio 6), Silvestri 6, Esposito 5,5, Pinto 5,5 (57' Saporetti s.v.-74' Mbende s.v.); Biagianti 6, Rizzo 5,5 (66' Vicente 6) Barisic 5,5 (65' Sarno 6), Di Molfetta 5,5, Biondi 6,5 Curiale 6

Potenza (3-4-3): Ioime; L. Silvestri, Giosa, Sales; Viteritti (71' D'Angelo), Dettori, Coppola (79' Iuliano), Coccia; Isgrò (90' Di Somma), Murano (90' Franca), Ferri Marini (72' Longo).

MiglioriToday. Biondi. Bravo a procurarsi il rigore del pari. Prova a mettere in apprensione la retroguardia avversaria.

PeggioriToday. Barisic. Manca sempre qualcosa per rendere la prestazione sufficiente. Pecca negli ultimi metri e in fase di realizzazione.

Di Molfetta. Ha una chance importante nel pimo tempo, ma pecca di precisone sulla falsa riga della gara contro la Virtus Francavilla.

Calapai. Da un suo disimpegno errato nasce la rete del momentaneo 0-1 della squadra ospite.