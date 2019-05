Catania-Potenza, le pagelle: Di Piazza ancora decisivo, Lodi ritrova il campo

Ecco le pagelle di Catania-Potenza. Il Catania pareggia 1-1 e si aggiudica il passaggio del turno alla luce del miglior piazzamento nella regular season. La rete degli ospiti nel primo tempo è siglata da Lescano. Il pari porta la firma di Matteo Di Piazza.

CRONACA E TABELLINO

Catania (4-3-1-2): Pisseri 6, Calapai 6,5, Aya 6, Silvestri 6, Marchese 6 (46' Baraye 6), Carriero 6 (46' Lodi 6,5), Rizzo 6, Biagianti 6,5 (67' Manneh 5,5), Sarno 6 (85' Esposito s.v.), Di Piazza 7, Marotta 6 (63' Curiale 6)

Potenza (3-4-2-1): Ioime; Sales, Emerson, Sepe; Guaita (74' Longo), Dettori, Coppola, Panico (56' Di Somma); Genchi (46' Bacio Terracino), Ricci (63' Matera); Lescano (74' França).

MiglioriToday. Di Piazza. L'uomo delle promozioni in serie B, due negli ultimi due anni, è anche l'uomo dei playoff del Catania fino a questo momento. La sua firma, a cui si aggiunge quella nel match d'andata, pesa come un macigno e permette ai rossazzurri di passare il turno e mantenere vivo il sogno promozione. Lo sprint del numero 32 e il diagonale alle spalle di Iome valgono da soli il prezzo del biglietto. Decisivo.

Lodi. Nel secondo tempo torna a guidare la manovra degli etnei e lo fa con la qualità e i tempi degni di un numero 10. Trova anche un palo in quella che è la sua specialità, ovvero il calcio piazzato. Contribuisce con la sua leadership al passaggio del turno. Ritrovato.

PeggioriToday. Manneh. Sottil lo getta nella mischia per gli ultimi 25 minuti di gara. Il numero 19 fatica però ad entrare in partita e non lascia il segno nella serata del "Massimino"