Prima gara casalinga per il nuovo tecnico Novellino che troverà un clima atipico tra le mura del "Massimino". Lo sciopero annunciato dal tifo organizzato, sia in curva Nord che in curva Sud, diminuirà notevolmente il supporto alla squadra proveniente dagli spalti.

Il nuovo tecnico degli etnei, viste la tante assenze in difesa, farà di necessità virtù, schierando la squadra in campo con un 3-5-2 e sfruttando le corsie esterne di gioco, rilanciando in attacco Curiale a discapito di Marotta. Saranno Manneh e Sarno gli uomini che ricopriranno l'intera fascia esterna di gioco, mentre in difesa potrebbe arrivare l'inserimento di Marchese come terzo centrale, a fianco di Aya e Silvestri. Lodi in regia, coadiuvato da Biagianti e Rizzo in mediana.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-POTENZA

Catania (3-5-2): Pisseri; Aya, Silvestri, Marchese, Sarno, Biagianti, Lodi, Rizzo, Manneh, Curiale Di Piazza.