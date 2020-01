Catania-Potenza, probabili formazioni: Di Piazza fuori dai titolari

Il Catania si appresta ad affrontare la prima gara del nuovo anno in casa. Il momento non è dei più semplici. L'attenzione è sempre rivolta a quanto avviene fuori dal campo e non si preannuncia il clima delle grandi occasioni sugli spalti del "Massimino". Lucarelli ha lanciato segnali chiari in conferenza stampa: "Gioca chi ha più coraggio", ha dichiarato, scartando dai titolari Di Piazza, che è sempre al centro dell'interesse del Catanzaro.

Il modulo sarà ancora il 4-2-3-1 visto nelle precedenti uscite. Furlan tra i pali, Silvestri ed Esposito i centrali. In mezzo apl campo non recupera Dall'Oglio, dal primo minuto pronti a scendere in campo Biagianti e Rizzo. Barisic dovrebbe partire dalla panchina dopo la prova deludente contro la Virtus Francavilla, Manneh e Biondi pronti a giocare sugli esterni, con Di Molfetta ad innescare l'unica punta, Curiale e non Di Piazza. L'avversario, il Potenza di Raffaele, scenderà in campo con un collaudatissimo 3-5-2.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-POTENZA

Catania 4-2-3-1: Furlan, Calapai, Silvestri, Esposito, Pinto, Rizzo, Biagianti, Biondi, Di Molfetta, Manneh, Curiale