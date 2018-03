Catania-Reggina, le pagelle: Bogdan un muro, Curiale opportunista

Ecco le pagelle di Catania-Reggina. Finisce 2-1 per i rossazzurri grazie alla doppietta di Curiale. Per la Reggina a segno nel finale Laezza.

Catania 4-3-3: Pisseri 6, Semenzato 5,5, Aya 6, Bogdan 7, Marchese 6 (Porcino s.v.), Biagianti 6,5 (Bucolo 6), Rizzo 6, Mazzarani 6,5, Manneh 6,5 (Russotto 6), Curiale 7,5, Di Grazia 6 (Barisic 6)

Reggina 3-5-2: Cucchietti, Pasqualoni, Ferrani, Laezza, Hadziosmanovic, Marino, Mezavilla, Fortunato, Armeno, Bianchimano, Tulissi

MiglioriToday. Bogdan. Giganteggia il numero 26 per larga parte della gara. Bianchimano nella morsa del centrale rossazzurro non riesce mai a rendersi pericoloso. Il difensore entra anche nell'azione del vantaggio iniziale di Curiale, svettando di testa e colpendo la sfera, poi finita sul palo, prima del tap-in vincente del numero 11 dei rossazzurri. Ottima prova.

Manneh. Nel primo tempo sbaglia sempre la scelta e i tempi della giocata. Cresce però alla distanza e nel secondo tempo trova alcuni spunti importanti sulla sinistra, da uno dei quali nasce il tap-in vincente di Curiale. Funambolico.

Curiale. Non ci sono più aggettivi per descrivere la stagione del numero 11, oggi vero e proprio rapinatore d'aria in entrambi i gol siglati. Bravo infatti a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Stupisce la duttilità del centravanti rossazzurro, bravo all'occorrenza a svariare su tutto il fronte d'attacco, ma ancora più bravo ad essere letale negli ultimi metri.