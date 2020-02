Catania-Reggina, probabili formazioni: Beleck ancora titolare, ipotesi Curcio

Il Catania si appresta ad affrontare la sfida contro capolista Reggina dopo l'eliminazione dalla coppa Italia nel match contro la Ternana. Nota positiva, il ritorno allo stadio da parte della tifoseria. Fuori dal campo continua invece il cammino tortuoso. Una nuova scadenza è infatti alle porte, quella dei pagamenti degli stipendi di novembre e dicembre e il versamento dei contributi previdenziali da saldare entro il 17 febbraio. Lucarelli ha rassicurato tutti in conferenza stampa pre gara: "La prima rata è stata pagata, siamo tranquilli".

Riguardo alla formazione il tecnico non si è sbilanciato, lasciando invece aperta la questione modulo: "Non escludo nulla, nenache la difesa a tre" spiega il tecnico livornese. Il modulo che ha dato maggiori certezze in campo resta il 4-2-3-1 e anche contro la capolista dovrebbe essere riproposto dal tecnico. Cambiano alcuni uomini rispetto alla gara di coppa. In mezzo al campo potrebbero rivedersi Vicente e Salandria, mentre in difesa possibile chance per Esposito in caso di difesa a 3. Sulla trequarti possibile occasione per Curcio, resta vivo il ballottaggio con Mazzarani. In attacco conferma per Beleck dopo la buona prova in coppa Italia

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA REGGINA

Catania (4-2-3-1): Furlan, Calapai, Silvestri, Mbende, Pinto, Salandria, Vicente, Biondi, Curcio (Mazzarani), Di Molfetta; Beleck.