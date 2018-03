Catania-Reggina, probabili formazioni: Mazzarani in dubbio, scalpita Di Grazia

Una corsa a tre quella che vede protagoniste Lecce, Catania e adesso anche Trapani, con la squadra allenata dal tecnico Calori che è stata capace di portare a casa un filotto importante di risultati utili consecutivi, approfittando dei passi falsi delle dirette concorrenti per la promozione diretta. I giallorossi restano ancora in vantaggio di 7 punti, ma gli etnei hanno una gara da recuperare e, come dichiarato in settimana da tecnico e dirigenza, sperano ancora nella conquista della promozione diretta.

Non possono quindi permetteresi passi falsi gli uomini di Lucarelli nella sfida casalinga contro la Reggina. La squadra amaranto vive un periodo di profonoda crisi dal punto di vista dei risultati: cinque punti raccolti e nessuna vittoria nelle ultime 7 gare di campionato. Occasione ghiotta quindi per avvicinare il Lecce impegnato invece in una trasferta insidiosa contro il Cosenza, cliente scomodo tra le mura amiche.

QUI CATANIA. Qualche problemino a centrocampo vista la squalifica di Lodi, espulso nel finale di gara contro la Sicula Leonzio, e con Mazzarani che soltanto dalla giornata di ieri è tornato a lavorare in gruppo. Tocca a Bucolo sostituire il numero 10, mentre in caso di forfait di Mazzarani, Lucarelli opterà per Rizzo, completando il reparto con l'inamovibile Biagianti.

Probabile nuova chance per Blondett, con Tedeschi ancora fuori dallo scacchiere del tecnico degli etnei. Marchese in vantaggio su Porcino. Ballottaggio serrato invece quello tra Manneh e Di Grazia in attacco, con il reparto completato da Barisic e Curiale.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-REGGINA

Catania (4-3-3): Pisseri, Aya, Blondett, Bogdan, Marchese, Biagianti, Bucolo, Rizzo (Mazzarani), Di Grazia (Manneh), Curiale, Barisic